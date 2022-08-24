44 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة وينبع والأحساء سجّلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة والدمام والخرج 43 درجة، ثم الرياض ووادي الدواسر وبريدة والدوادمي وحفر الباطن والمجمعة 42 درجة مئوية، وشرورة والعلا 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 19 درجة مئوية، تليها طريف والقريات 20 درجة مئوية.
وسجّلت جازان والقنفذة والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.