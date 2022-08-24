44 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة وينبع والأحساء سجّلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة والدمام والخرج 43 درجة، ثم الرياض ووادي الدواسر وبريدة والدوادمي وحفر الباطن والمجمعة 42 درجة مئوية، وشرورة والعلا 41 مئوية.