لأصحاب المعالي كبار الموظفين.. "نسيب": لهذا السبب لا تجعلوا المنصب يخدعكم

ويعلق "نسيب" قائلًا: "أقول لمعاليه: ليس بالضرورة أن يكون ذلك انعكاساً لتصرفاته السيئة أثناء وجوده في المنصب؛ بقدر ما هي حقيقة بعض الناس الذين ينسون أنفسهم في خِضَم العمل، ودوران الحياة والكرسي، الذي يمنح بعضهم شعوراً زائفاً حين يرى كل الذين من حوله يتسابقون في الحرص عليه، مع كمٍّ هائل من الثناء والتبجيل، معتقداً أن كل هذا هو من أجل شخصه، ويبقى هكذا مأخوذاً بما يجد، مخدوعاً بتفاصيل العناية والرعاية، والود والتواصل، حتى إن بعضهم يبالغ جداً في حُبِّه الكاذب، ومشاعره الخسيسة تلك التي يُقدِّمها؛ من أجل أن يحظى ببعض العناية، لتحقيق مصالحه الخاصة، وحين ينتهي كل شيء، وينفضّ المولد، يُغادرونه كل أولئك الكاذبين والمتملِّقين، ويبقى معه فقط أولئك القلة من الرجال الصادقين في حُبِّهم ومشاعرهم!!".