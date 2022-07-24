لأصحاب المعالي كبار الموظفين.. "نسيب": لهذا السبب لا تجعلوا المنصب يخدعكم

يقارن الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب بين معاملة بعض الناس لأصحاب المعالي كبار الموظفين وهم في مناصبهم، وعندما يتركون المنصب، لافتًا إلى ضرورة معرفة صاحب المنصب للصادقين منهم والتمسك بهم ونبذ المنافقين؛ حتى لا يقع ضحية خداع منصبه والمحيطين به.
وفي مقاله "بعض أصحاب المعالي!!" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "في تغريدة مؤثرة جداً لمعالي الأستاذ نزار عبيد مدني، ابن المدينة البار، قال فيها: "يُقال إن موظفاً كبيراً متقاعداً كان يحتل موقعاً وظيفياً مرموقاً ذكر في إحدى المناسبات الخاصة أن هاتفه الذي كان يدق كل خمس دقائق أصبح (لا) يدق إلا كل خمسة أيام، وأن بعض ضعاف النفوس قد تحوَّلوا من الإعجاب به والثناء عليه، إلى تجاهله وذمّه، وحتى التشهير به، ولعل قائلاً يقول لهذا الموظف الكبير: إن ما تراه في الحاضر، ليس سوى انعكاس لما فعلته في الماضي، وإنه كان من المفروض أن تحرص منذ البداية على أن تُعامل الناس -وأنت على رأس العمل- كما تُحب أن يُعاملوك بعد تركه). انتهى".
ويعلق "نسيب" قائلًا: "أقول لمعاليه: ليس بالضرورة أن يكون ذلك انعكاساً لتصرفاته السيئة أثناء وجوده في المنصب؛ بقدر ما هي حقيقة بعض الناس الذين ينسون أنفسهم في خِضَم العمل، ودوران الحياة والكرسي، الذي يمنح بعضهم شعوراً زائفاً حين يرى كل الذين من حوله يتسابقون في الحرص عليه، مع كمٍّ هائل من الثناء والتبجيل، معتقداً أن كل هذا هو من أجل شخصه، ويبقى هكذا مأخوذاً بما يجد، مخدوعاً بتفاصيل العناية والرعاية، والود والتواصل، حتى إن بعضهم يبالغ جداً في حُبِّه الكاذب، ومشاعره الخسيسة تلك التي يُقدِّمها؛ من أجل أن يحظى ببعض العناية، لتحقيق مصالحه الخاصة، وحين ينتهي كل شيء، وينفضّ المولد، يُغادرونه كل أولئك الكاذبين والمتملِّقين، ويبقى معه فقط أولئك القلة من الرجال الصادقين في حُبِّهم ومشاعرهم!!".
وينهي "نسيب" ناصحًا، ويقول: "بودي أن أقول لبعض أصحاب المعالي الذين أعرفهم وأُحبّهم كلمات مقتضبة جداً وهي: إيَّاكم أن تنسوا الذين يُحبونكم لشخصكم فقط في خِضَم الزحام والمديح الزائف، والذي ترونه يصلكم من أولئك الخُسَاس، والذين سيُغادرونكم في اليوم الأول الذي تُغادرون فيه المنصب".