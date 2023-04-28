"المخدِّرات" تطيح بثلاثة مواطنين روَّجوا مواد مخدرة في تبوك

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة تبوك؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدِّر، ومادة الإمفيتامين المخدِّر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية، وطلقات حية.
وقد جرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ومن جهتها، دعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، والاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بـ(911) لمكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) لبقية مناطق السعودية. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وتأتي هذه الجهود ضمن الحملة الوطنية للقضاء على المخدرات.