"المخدِّرات" تطيح بثلاثة مواطنين روَّجوا مواد مخدرة في تبوك

ومن جهتها، دعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، والاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بـ(911) لمكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) لبقية مناطق السعودية. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.