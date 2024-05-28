وطأة الأجواء الحارة تشتد.. توقعات بطقس لاهب في مكة غداً والحرارة تقترب من الـ 50

ويتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة ومرهقاً في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها، مع درجات حرارة تقارب الـ 50 درجة مئوية، في حين تكون حول الـ 45 مئوية في أجزاء واسعة من الرياض والقصيم المدينة المنورة والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن.