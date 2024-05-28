وطأة الأجواء الحارة تشتد.. توقعات بطقس لاهب في مكة غداً والحرارة تقترب من الـ 50

كشفت آخر التوقعات الجوية وتحليلات النمذجة الحاسوبية الخاصة بحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الحرارة إلى تصاعد واشتداد وطأة الأجواء الحارة على المملكة خلال يوم غدٍ الأربعاء، كنتيجة لتعاظم تأثير المرتفع الجوي العلوي على شمال شبه الجزيرة العربية، وتشكل منخفضًا جويًا حراريًا على السطح.
ويتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة ومرهقاً في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها، مع درجات حرارة تقارب الـ 50 درجة مئوية، في حين تكون حول الـ 45 مئوية في أجزاء واسعة من الرياض والقصيم المدينة المنورة والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن.
ووفق موقع "طقس العرب" تشير التوقعات إلى تراجع فرص الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، مع بقاء الفرصة مهيأة لظهور كميات من السحب على بعض مرتفعات جازان وعسير والباحة، قد تترافق بهطولات مطرية محدودة.
ويتوقع أن تكون الرياح شمالية معتدلة إلى نشطة شرقاً، تثير الغبار والأتربة في ساعات مابعد الظهروالعصر، ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.