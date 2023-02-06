القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعَث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.