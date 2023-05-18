ضمن "مبصرون".. "رئاسة الحرمين" تستقبل عددًا من المكفوفين لأداء العمرة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مُمثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لأداء مناسك العمرة، والاطلاع على الخدمات والبرامج المقدمة لهم، وذلك ضمن مبادرة "مبصرون"