أمانة جدة تواصل جهودها لرفع آثار الحالة المطرية
أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعدادها للحالات المطرية القادمة، والمتوقع استمرارها حتى يوم غد الأربعاء، وفقًا لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التي تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركز إسناد تتابع، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد وتنظيف مصايد تصريف الأمطار من النفايات والمبعثرات.
وأكدت استمرار جهودها الميدانية في رفع آثار ومخلفات الحالة المطرية التي هطلت على مدينة جدة.
وأهابت الأمانة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية، كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان أمن، وافساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.
ونوّهت الأمانة بضرورة التبليغ عن تجمعات المياه عبر تطبيق "بلدي" وهاتف البلاغات والطوارئ.