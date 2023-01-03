أمانة جدة تواصل جهودها لرفع آثار الحالة المطرية

وأهابت الأمانة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية، كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان أمن، وافساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.