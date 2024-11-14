جناح ADMC يتألق في معرض جدة الدولي للسيارات

وتبرز الفخامة في هافال H9 من خلال الخامات الجلدية الفاخرة في العديد من الأجزاء الداخلية، بالإضافة لمجموعة من التجهيزات الفاخرة التي تعزز من تجربة القيادة، وأبرز تلك التجهيزات هي الشاشة الوسطية بقياس 14.6 بوصة متصلة بنظام صوتي مكوّن من 10 سماعات مع مضخم صوت وشاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة من أمامها المقود المكسو بالجلد، بالإضافة لوجود 7 مقاعد مكسوة بالجلد أيضاً، وتميّز مقعدا الصف الأول بخاصيتي التبريد والتحكم الكهربائي، ناهيك عن وجود مكيف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق وفلتر غبار مع فتحات خلفية، يُقدّم كل ذلك مع منفذ 12 فولت، وخاصية ISOFIX، وشاحن لاسلكي.