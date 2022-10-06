"البسامي" يرأس أولى جلسات ملتقى مديري إدارات المرور بالمملكة

ونقل "البسامي" تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بالخدمات الأمنية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور.