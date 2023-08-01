"مهرجان الأطاولة التراثي" يشهد إقبالاً من الأهالي والزوار.. و"سبق" ترصد

واشتمل المهرجان على مسجد الأطاولة الأثري والذي شمله مشروع تطوير المساجد التاريخية ضمن مشروع التطوير الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى متحف بنت العناصي والذي يحاكي حياة غامد وزهران عبر حقبتين من الزمان في فترتي الخمسينيات والسبعينيات.