"مهرجان الأطاولة التراثي" يشهد إقبالاً من الأهالي والزوار.. و"سبق" ترصد

يشهد مهرجان الأطاولة بالباحة في عامة السابع حضوراً وتواجداً جماهيرياً من مختلف الأطياف فيما تنوعت فعالياته بين الثقافي والاجتماعي والتراثي.
"سبق" تجولت مساء اليوم في المهرجان الذي يقوم عليه رجال وشباب الأطاولة وقد تزين العديد منهم بالزي الشعبي القديم لأهالي المنطقة.
واشتمل المهرجان على مسجد الأطاولة الأثري والذي شمله مشروع تطوير المساجد التاريخية ضمن مشروع التطوير الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى متحف بنت العناصي والذي يحاكي حياة غامد وزهران عبر حقبتين من الزمان في فترتي الخمسينيات والسبعينيات.
كما اشتمل المهرجان على الحرف اليدوية والتي تنحت من الصخور الصماء لتخرج أشكالاً وأواني فخارية تنوعت بين أواني الأكل والمشربيات، وطريقة حرث وزرع الأرض عن طريق المواشي.