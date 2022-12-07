المملكة تطلق مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر"

أطلق المبادرة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي استضافتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اليوم، في الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين من 20 دولة عربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.