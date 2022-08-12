"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة بزخاتٍ من البَرَد على الباحة وعسير وجازان ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد على مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران، كما يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وطريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة وتصل سرعتها على الجزأين الأوسط والجنوبي إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.