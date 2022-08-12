"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة بزخاتٍ من البَرَد على الباحة وعسير وجازان ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد على مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران، كما يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وطريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.