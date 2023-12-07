سمو محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة وجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/1445 (2024م).
وقال سمو محافظ الأحساء بهذه المناسبة: "إن صدور هذه الميزانية والتي تؤكد اهتمام القيادة الحكيمة باستدامة الاقتصاد السعودي، وتجسيدًا للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من خلال ما أظهرته الأرقام التي أعلنت في هذه الميزانية، والتي توضح قوة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد سموّه أن ما حملته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من تأكيد باستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لرفع مستهدفات السياحة بالإضافة لبناء قطاع رياضي فعال من خلال مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
داعيًا سموّه الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا الأمن والازدهار.