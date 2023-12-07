سمو محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

وأكد سموّه أن ما حملته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من تأكيد باستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لرفع مستهدفات السياحة بالإضافة لبناء قطاع رياضي فعال من خلال مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.