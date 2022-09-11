الخطوط السعودية تدشن شعار "نيوم" على طائراتها ليطوف العالم

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة "نيوم" المهندس نظمي النصر إلى أن الشراكة بين "نيوم" والخطوط السعودية ستسهم في نقل رؤيتنا الطموحة إلى العالم أجمع؛ كونها تسعى إلى خدمة الإنسان ورفاهيته، بجانب تقديم حلول للتحديات التي تواجهها البشرية، قائلًا: لا بد أن تصل أفكارنا وطموحاتنا إلى جميع بقاع الأرض؛ ليشاركنا الجميع في صناعة هذا المشروع العالمي، فنحن فخورون ومهتمون حقًا بأن يتعرف العالم على نيوم، التي تمثل أحد أهم مشاريع رؤية 2030م، والمستقبل الجديد للعالم.