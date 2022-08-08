في ثاني أيام الثنايا "متعبة" الأسرع.. وقنّاص الوصيف بمهرجان ولي العهد للهجن

فازت متعبة بلقب الأسرع في ثاني أيام سباقات الثنايا، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن ٢٠٢٢، فيما جاء القعود قنّاص وصيفاً.
تفصيلاً: حصدت "متعبة" لـ عبد المحسن شافي آل جفن، الأسرع من بين الـ 8 أشواط بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة ثنايا بكار، بتوقيت قياسي (8:03.133).
وجاء "قنّاص" لـ مانع علي الشامسي، ثانياً في أسرع توقيت بـ 8:13.010 بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط الصباحي الرابع.
وظهرت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: "بتاع" لـ علي سالم المري، "سمحه" لـ سعيد مسعود المري، "سماء" لـ منصور سعيد الهاجري، "مجازي" لـ فيصل راشد المري، "بنت السنافي" لـ محمد حمد المري، وأخيراً "مداهم" لـ عزام ناصر الشريف.