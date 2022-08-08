في ثاني أيام الثنايا "متعبة" الأسرع.. وقنّاص الوصيف بمهرجان ولي العهد للهجن

تفصيلاً: حصدت "متعبة" لـ عبد المحسن شافي آل جفن، الأسرع من بين الـ 8 أشواط بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة ثنايا بكار، بتوقيت قياسي (8:03.133).