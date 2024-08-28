"This Land is Calling" حملة عالمية تؤكد المكانة الرائدة للسياحة السعودية

أُطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملة ترويجية عالمية جديدة بعنوان "This Land is Calling"، حيث تهدف من خلالها إلى جذب السياح من دول العالم، وتأكيد مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وتسلط الحملة الضوء على ما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية واجتماعية فريدة، وما تتمتع به من تنوع ثقافي وجغرافي، وما يتميز به الشعب السعودي من كرم وحفاوة وترحاب، وذلك من خلال رحلة سياحية تقوم بها سيدة إلى عدد من الوجهات السعودية، لتتعرف من خلالها على التنوع الواسع الذي تحظى به المملكة من شواطئ ساحرة بأجواء معتدلة، ومرتفعات خضراء باردة، ومدن عصرية نابضة بالحياة، وصحاري متنوعة بالطبيعة والثراء، بالإضافة إلى ما تتميز به السعودية من عمق تاريخي وتراثي أصيل، يظهر في آثارها العريقة، وفنونها المعمارية القديمة وثقافاتها المتعددة، التي تم إدراج بعض ملامحها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو، علاوة على ما يتحلى به شعبها من قيم عربية نبيلة، تنتج في النهاية تلك الخصوصية السعودية بكل ثرائها وعمقها.
ولاقت حملة The Land is Calling ترحيبا محليا وعالميا واسعا، حيث استطاعت أن تعكس جانبا كبيرا مما تحظى به المملكة من تنوع سياحي وجغرافي ومناخي، ومن تعدد ثقافي متجانس، يعزز من مكانتها العالمية والإنسانية، ويعكس ما تمتلكه من مقومات فريدة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه السياحة في السعودية نموًا ملحوظا بلغ أكثر من 100 مليون سائح خلال 2023، بالإضافة إلى زيادة في إقبال السياح من الأسواق الأوروبية والأمريكية وحدها بنحو 73% خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد السمات الفريدة التي تجعل من السعودية وجهة لا مثيل لها، كما يؤكد الدور الحيوي للسياحة السعودية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتلعب الهيئة السعودية للسياحة دورا كبيرا في تقديم صورة متميزة عن السياحة السعودية وأبرز مقوماتها ووجهاتها وتجاربها، كما تقدم العديد من البرامج والحملات الترويجية لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، تأكيدًا على مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، تمتلك العديد من الوجهات الرائعة والمقومات العملاقة والخدمات السياحية المتميزة.
وتعد السياحة إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، كما تُعد المملكة هي المستثمر الأكبر عالميًا في قطاع السياحة، حيث تستثمر أكثر من 800 مليار دولار في القطاع، كما حقق القطاع السياحي قفزات نوعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، حيث يسعى إلى المساهمة في الناتج المحلي بـ10%، وتوفير مليون وظيفة إضافية بحلول 2030.