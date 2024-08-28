"This Land is Calling" حملة عالمية تؤكد المكانة الرائدة للسياحة السعودية

وتسلط الحملة الضوء على ما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية واجتماعية فريدة، وما تتمتع به من تنوع ثقافي وجغرافي، وما يتميز به الشعب السعودي من كرم وحفاوة وترحاب، وذلك من خلال رحلة سياحية تقوم بها سيدة إلى عدد من الوجهات السعودية، لتتعرف من خلالها على التنوع الواسع الذي تحظى به المملكة من شواطئ ساحرة بأجواء معتدلة، ومرتفعات خضراء باردة، ومدن عصرية نابضة بالحياة، وصحاري متنوعة بالطبيعة والثراء، بالإضافة إلى ما تتميز به السعودية من عمق تاريخي وتراثي أصيل، يظهر في آثارها العريقة، وفنونها المعمارية القديمة وثقافاتها المتعددة، التي تم إدراج بعض ملامحها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو، علاوة على ما يتحلى به شعبها من قيم عربية نبيلة، تنتج في النهاية تلك الخصوصية السعودية بكل ثرائها وعمقها.