حساب المواطن: إيداع دفعة فبراير.. الخميس

وفي 10 يناير الماضي أودع برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي المتضمّن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميّاً؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيس 720 ريالاً عوضاً عن 417 ريالاً.