تدشين برنامج التوعية البيئية في المدارس

ويهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة خمسة أعوام، إلى تشجيع طلبة التعليم العام على الإسهام في حملات التشجير والإصحاح البيئي التي تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي، والعمل على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومبادراته، من خلال توفير الفرص التطوعية في هذا المجال، وتحفيز الأجيال على ابتكار مبادرات بيئية نوعية.