مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوفّر التخصّصات الدقيقة للأطفال كافة

وأردف "أبو الشيخ": قسم طوارئ الأطفال بالمستشفى يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويضم أطباء أطفال اختصاصيين، كما أن وحدة العناية الحثيثة للأطفال تتميّز بجاهزيتها الكاملة لرعاية الخدج والحالات الحرجة، من خلال تأمين أحدث أنواع الحضانات المصنعة عبر أكبر الشركات العالمية، إلى جانب أجهزة التنفس والأكسجين ومراقبة العلامات الحيوية التي يشرف عليها نخبة من أكفأ الاستشاريين، فضلاً عن غرف عمليات مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات، لإجراء مختلف أنواع الجراحات.