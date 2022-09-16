مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوفّر التخصّصات الدقيقة للأطفال كافة

يُولي مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، أقصى درجات العناية والاهتمام بأقسام الأطفال؛ كونهم الأكثر عُرضة للأمراض المختلفة، ويتجلى ذلك من خلال حرص المستشفى على تقديم التخصّصات الطبية الدقيقة كافة، التي من شأنها دقة تشخيص أمراض الأطفال وعلاجها في مكانٍ واحدٍ، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الطبية.
وقال د. سلامة أبو الشيخ رئيس قسم الأطفال بالمستشفى: المستشفى استقطب نخبةً من أفضل الاستشاريين والكفاءات الطبية عالية التأهيل من حملة البورد الأمريكي، والكندي، والزمالات الأوروبية لتشخيص وعلاج أمراض المناعة والحساسية، والصدر وأمراض القلب، والغدد الصمّاء والسكري والمخ والأعصاب والعظام، والروماتيزم والجراحة والعيون، إضافة إلى أقسام جراحة المسالك البولية والتثقيف الصحي والرضاعة.
وأضاف: قسم الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، يعد الأكبر من نوعه في القطاع الخاص بالمنطقة من حيث عدد الأسرّة في العناية الحرجة للأطفال وحديثي الولادة والتنويم، وكذلك من حيث عدد الأطباء المتخصّصين لتشخيص وعلاج أمراض الأطفال المختلفة.
وأردف "أبو الشيخ": قسم طوارئ الأطفال بالمستشفى يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويضم أطباء أطفال اختصاصيين، كما أن وحدة العناية الحثيثة للأطفال تتميّز بجاهزيتها الكاملة لرعاية الخدج والحالات الحرجة، من خلال تأمين أحدث أنواع الحضانات المصنعة عبر أكبر الشركات العالمية، إلى جانب أجهزة التنفس والأكسجين ومراقبة العلامات الحيوية التي يشرف عليها نخبة من أكفأ الاستشاريين، فضلاً عن غرف عمليات مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات، لإجراء مختلف أنواع الجراحات.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، حقّق عديداً من الإنجازات وحصد كثيراً من الشهادات العالمية والمحلية، ومن أبرزها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC في الجراحة العامة والمناظير، وكذلك اعتماد CBAHI، واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراضCAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.