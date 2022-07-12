"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

وقال "العثيم": إن النجاح الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من أجل استقبال ضيوف الرحمن الذين يأتون من شتى بقاع العالم لأداء فريضة الحج والاهتمام بتوفير كل الإمكانات لضمان تأدية هذه الشعيرة في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج خاصة بعد جائحة كورونا، وما أحدثته من ظروف وما استلزمه ذلك من إجراءات احترازية وبروتكولات صحية، وتنفيذ أكبر خطة تشغيلية تضمّنت إعداد حزم متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات، إضافة إلى استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي.