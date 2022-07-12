"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وما شهده من تنظيم رائع وسهولة في تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وأماكن إقامتهم وأدائهم للنسك بكل سهولة ويسر وطمأنينة.
وقال "العثيم": إن النجاح الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من أجل استقبال ضيوف الرحمن الذين يأتون من شتى بقاع العالم لأداء فريضة الحج والاهتمام بتوفير كل الإمكانات لضمان تأدية هذه الشعيرة في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج خاصة بعد جائحة كورونا، وما أحدثته من ظروف وما استلزمه ذلك من إجراءات احترازية وبروتكولات صحية، وتنفيذ أكبر خطة تشغيلية تضمّنت إعداد حزم متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات، إضافة إلى استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هذا الاهتمام المستمر والمتجدد يأتي انطلاقاً من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة خدمة للإسلام والمسلمين.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله لبلادنا الطاهرة مليكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه.