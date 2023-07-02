واجبهم ميثاق شرف.. وزير يمني سابق: 70% من علماء اليمن ضيوف الملك للحج

وقال: "نحن نريد لهذه المبادرة الخاصة وما بعدها إن تؤتي ثمارها إذا ما خرج هؤلاء الدعاة لليمن، وذلك باستحداث ميثاق شرف بالالتقاء برموز وقيادات الجانب الدعوي ليكون لهم مساهمة ومشاركة إيجابية في انتشال المجتمع من آفات التفرقة والكراهية، وهذا ما نتمناه من هذا البرنامج لمواصلة جهوده إلى ما بعد الخروج من الحج إلى اليمن حتى يعود اليمن سعيدًا بمساعدة العلماء وبتأثير ودعم المملكة العربية السعودية التي هي الأم لليمن وليست الشقيقة فحسب.