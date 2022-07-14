زيارة "بايدن" إلى المملكة.. أهمية خاصة وتعزيز للشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وتسلط زيارة بايدن إلى المملكة ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الضوء على مدى استشعار قيادتي البلدين لحجم التحديات المشتركة وأهمية رفع التنسيق إلى أعلى مستوياته، تعزيزًا للنهج الثابت الذي تتميز بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.