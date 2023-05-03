"تعاطي المخدر" ينهي خدمة موظف.. وحكم من المظالم يؤكد صحة القرار

وبيّن الديوان أنه إثر ذلك يصح القرار الصادر بإنهاء خدمته، وعدم جواز التمسك بتحليل آخر سلبي قدّمه المدعي بعد الواقعة بثمانية أشهر، ويعود ذلك إلى بقاء مادة الإمفيتامين المخدرة في جسم الإنسان مدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام؛ خاصة وأنه سَبَق الحكم على المدعي بالسجن لتهريبه كمية من الحشيش.