"تعاطي المخدر" ينهي خدمة موظف.. وحكم من المظالم يؤكد صحة القرار
أصدر ديوان المظالم، حكمًا بانتفاء خطأ إحدى الجهات المدعى عليها بإصدار قرار إنهاء خدمة موظف سابق لديها، ورفض الدعوى.. وذلك تفاصيل نَشَرها الديوان.
وأوضح ديوان المظالم في معلومات القضية، أن المدعي طلب إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عما أصابه من ضرر؛ بسبب قرار إنهاء خدماته بسببٍ غير نظامي -كما ورد في دعواه- بعد ثبوت تعاطيه لمادة الإمفيتامين المخدرة، وثبوت إيجابية تلك المادة في نتيجة التحليل الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم.
وبيّن الديوان أنه إثر ذلك يصح القرار الصادر بإنهاء خدمته، وعدم جواز التمسك بتحليل آخر سلبي قدّمه المدعي بعد الواقعة بثمانية أشهر، ويعود ذلك إلى بقاء مادة الإمفيتامين المخدرة في جسم الإنسان مدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام؛ خاصة وأنه سَبَق الحكم على المدعي بالسجن لتهريبه كمية من الحشيش.
وتم تأييد قرينة التحليل المخبري، وأدى ذلك إلى انتفاء خطأ الجهة المدعى عليها بإصدار قرار إنهاء خدمة المدعي ورفض الدعوى، بناء على ثبوت تعاطي المخدر، ووجود سوابق تهريب مخدرات وانتفاء الخطأ.