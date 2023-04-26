"الحصيني" يُنبه: سحُب البرَد نشأت شمال غرب الرياض.. ويتوقع تأثيرها الليلة

نبه الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية الإعلامي عبد العزيز الحصيني ، من سحب البرد نشأت شمال غرب العاصمة الرياض عصر اليوم الأربعاء الساعة 5:15 ، وقال إنها "سحب كاسرة ، واحتمال تؤثر على العاصمة الرياض أو أجزاء منها مساء اليوم ضمن الحالة الممطرة السادسة عشرة".
وكان "الحصيني" توقع سحباً ممطرة رعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وعسير والباحة والشرقية عصر اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن هناك سحباً أخرى على الإمارات وعُمان، مبشراً سكان العاصمة الرياض بالسحب الرعدية الممطرة التي تحيط بالعاصمة إحاطة السوار بالمعصم.