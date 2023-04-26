"الحصيني" يُنبه: سحُب البرَد نشأت شمال غرب الرياض.. ويتوقع تأثيرها الليلة

نبه الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية الإعلامي عبد العزيز الحصيني ، من سحب البرد نشأت شمال غرب العاصمة الرياض عصر اليوم الأربعاء الساعة 5:15 ، وقال إنها "سحب كاسرة ، واحتمال تؤثر على العاصمة الرياض أو أجزاء منها مساء اليوم ضمن الحالة الممطرة السادسة عشر‬⁩ة".