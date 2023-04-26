محليات

"الحصيني" يُنبه: سحُب البرَد نشأت شمال غرب الرياض.. ويتوقع تأثيرها الليلة

"الرعدية الممطرة" تحيط بالعاصمة إحاطة السوار بالمعصم
"الحصيني" يُنبه: سحُب البرَد نشأت شمال غرب الرياض.. ويتوقع تأثيرها الليلة
فهد العتيبي

نبه الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية الإعلامي عبد العزيز الحصيني ، من سحب البرد نشأت شمال غرب العاصمة الرياض عصر اليوم الأربعاء الساعة 5:15 ، وقال إنها "سحب كاسرة ، واحتمال تؤثر على العاصمة الرياض أو أجزاء منها مساء اليوم ضمن الحالة الممطرة السادسة عشر‬⁩ة".

وكان "الحصيني" توقع سحباً ممطرة رعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وعسير والباحة والشرقية عصر اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن هناك سحباً أخرى على الإمارات وعُمان‏، مبشراً سكان العاصمة الرياض بالسحب الرعدية الممطرة التي تحيط بالعاصمة إحاطة السوار بالمعصم.

حالة الطقس
أمطار

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org