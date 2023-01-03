"إغاثي الملك سلمان" ينظم بعدن ورشة للإعلاميين حول الرسائل التغذوية

واستمع زوار المعرض لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة عبر مكتبه في مأرب الذي يقدم العديد من المشاريع في المجال الإنساني والإغاثي والإيوائي، وتوزيع المساعدات على النازحين والأسر الفقيرة، كما يقدم مستلزمات المشاريع المدرة للدخل، وبرنامج الحماية لأسر الأيتام، وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي، علاوة على برامج مختلفة مثل برنامج عودة الطلاب إلى المدارس.