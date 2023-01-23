صحتهم جيدة.. ولادة 5 توائم في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض

نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني في إجراء عملية قيصرية لامرأة في عقدها الثالث تحمل 5 توائم، ولدت بنجاح في النصف الأخير من الشهر الـ6، بعد رعاية طبية امتدت لقرابة 60 يومًا؛ حيث وضعت توائمها الخمسة بعملية قيصرية استمرت لمدة ساعتين، دون حدوث مضاعفات، بمشاركة أطباء النساء والولادة، وأطباء الأطفال حديثي الولادة والتخدير.
وكانت مدينة الملك فهد الطبية قد استقبلتها في شهرها الخامس من الحمل، وقررت تنويمها لتفادي الولادة المبكرة في الأشهر الأولى التي تحمل مضاعفات خطيرة على الأجنة؛ حيث عمد الفريق الطبي إلى متابعة حالة الأم والأجنة بانتظام منذ أكثر من شهرين؛ وتهدئة المضاعفات لتجنّب الولادة المبكرة.
وأكد تجمّع الرياض الصحي الثاني أنه بعد نهاية الشهر الـ6 قرر الفريق إجراء العملية، مؤكدًا أن السيدة والأطفال يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد مضاعفات أثناء وبعد الولادة، كما أن أوزان الأطفال تتراوح من 1000 جرام إلى 1300 جرام.
ولفت إلى أن الأطفال موجودون في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة؛ لمساعدتهم على التنفس؛ إذ كانوا بعد الولادة يعانون من متلازمة ضيق التنفس للأطفال الخدج، وحالتهم في تحسن وجارٍ متابعهم من قبل الفريق الطبي.