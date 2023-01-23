صحتهم جيدة.. ولادة 5 توائم في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض

نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني في إجراء عملية قيصرية لامرأة في عقدها الثالث تحمل 5 توائم، ولدت بنجاح في النصف الأخير من الشهر الـ6، بعد رعاية طبية امتدت لقرابة 60 يومًا؛ حيث وضعت توائمها الخمسة بعملية قيصرية استمرت لمدة ساعتين، دون حدوث مضاعفات، بمشاركة أطباء النساء والولادة، وأطباء الأطفال حديثي الولادة والتخدير.