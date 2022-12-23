"هلال الباحة" يرفع جاهزيته لتقديم الخدمات الإسعافية تزامنًا مع الحالة المطرية

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة إتمام جاهزيته، وذلك مع ورود تقرير الحالة المطرية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
وفي التفاصيل، أكد المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الباحة، الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، جاهزية فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة لمباشرة الحالات الإسعافية الطارئة، بدءًا من استقبال البلاغات على الرقم 997، أو من خلال التطبيق الإلكتروني "أسعفني"، إضافة لرفع الجاهزية من خلال (16) مركزًا إسعافيًّا والفِرق الإسعافية بعقبة الباحة والقيادة والتحكم وفقًا للخطة التشغيلية من إدارة الشؤون الفنية بالمنطقة؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية، وعلى مدار الساعة.
وناشد "يتيم" جميع المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمحتاجين إليها.