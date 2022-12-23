"هلال الباحة" يرفع جاهزيته لتقديم الخدمات الإسعافية تزامنًا مع الحالة المطرية

وفي التفاصيل، أكد المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الباحة، الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، جاهزية فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة لمباشرة الحالات الإسعافية الطارئة، بدءًا من استقبال البلاغات على الرقم 997، أو من خلال التطبيق الإلكتروني "أسعفني"، إضافة لرفع الجاهزية من خلال (16) مركزًا إسعافيًّا والفِرق الإسعافية بعقبة الباحة والقيادة والتحكم وفقًا للخطة التشغيلية من إدارة الشؤون الفنية بالمنطقة؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية، وعلى مدار الساعة.