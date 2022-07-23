تبوك.. التدريب التقني والمهني يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي أن التسجيل سيبدأ غداً ويستمر حتى 29/ 12/ 1443هـ، لبرامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، وذلك من خلال الرابط:https://adm.tvtc.gov.sa/registration.