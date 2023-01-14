"العثيم للاستثمار" تعلن عن افتتاح أول متاجر العلامة التجارية المغربية "مروة" بالسعودية في العثيم مول

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة للأزياء، وتمتلك الوكالة الحصرية للعديد من العلامات التجارية العالمية أبرزها "كيابي" الفرنسية - "أو في إس" الإيطالية - "بارفوا" البرتغالية - "تالي وايل" السويسرية - "بياتزا إيتاليا" الإيطالية، "جيمو" الفرنسية، حيث تنتشر هذه العلامات في أكثر من 55 فرعاً على مستوى المملكة.