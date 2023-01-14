"العثيم للاستثمار" تعلن عن افتتاح أول متاجر العلامة التجارية المغربية "مروة" بالسعودية في العثيم مول

دشنت شركة عبدالله العثيم للأزياء، إحدى شركات مجموعة عبدالله العثيم للاستثمار، أول متاجر العلامة التجارية المغربية "مروة" بالسعودية في مولات العثيم مول الدمام، وحائل، وقريباً في العثيم مول الأحساء، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وزيادة حصتها في قطاع تجارة التجزئة للأزياء والموضة .
ويأتي افتتاح أول متاجر "مروة" بالعثيم مول في إطار التطوير المنهجي لشركة عبدالله العثيم للأزياء، والسعي إلى استقطاب أفضل الماركات العالمية، والتي تشكّل إضافة نوعية للسوق السعودي في قطاع التجزئة للأزياء والموضة.
وتتميز العلامة التجارية المغربية "مروة" بتعدد الاختيارات, وأناقة التصاميم بالطابع المغربي, لتقدم أفضل التشكيلات من الملابس والإكسسوارات والأحذية النسائية التي تناسب محبي ومتابعي الأزياء والموضة بأسعار مناسبة وجودة مثالية.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة للأزياء، وتمتلك الوكالة الحصرية للعديد من العلامات التجارية العالمية أبرزها "كيابي" الفرنسية - "أو في إس" الإيطالية - "بارفوا" البرتغالية - "تالي وايل" السويسرية - "بياتزا إيتاليا" الإيطالية، "جيمو" الفرنسية، حيث تنتشر هذه العلامات في أكثر من 55 فرعاً على مستوى المملكة.