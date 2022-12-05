حائل.. طفل يستعيد قدرته على المشي بعد جراحة تصحيحية معقّدة

وأضاف أن الطفل يعاني منذ ولادته من الصلب المشقوق الذي أثر على قدميه، إضافة إلى تقرحات متكررة والتهابات عظمية حتى فقد القدرة على المشي منذ 14 شهرًا، وأجريت له عملية جراحية معقدة لتصحيح انحراف القدمين بقص وتعديل العظام والأوتار وتركيب الجبس، ثم استعاد الطفل قدرته على المشي بعد أسابيع من إجراء العملية الجراحية وحالته مستقرة، ويخضع للعلاج الطبيعي الذي هو ضمن برتوكولات العلاج في مثل هذه الحالات.