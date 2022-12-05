حائل.. طفل يستعيد قدرته على المشي بعد جراحة تصحيحية معقّدة

أنهى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحائل معاناة طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، بعد إجراء عملية تصحيحية معقدة مكّنته من المشي تكللت بالنجاح.
وأكد تجمّع حائل الصحي أن الفرق الطبية في مستشفى الولادة والأطفال نجحت في إنهاء معاناة طفل يعاني من عيب خلقي يُسمى "الصلب المشقوق"، بعملية جراحية لتصحيح حنف معقد في القدمين، وعودته لممارسة المشي بشكل طبيعي.
وأضاف أن الطفل يعاني منذ ولادته من الصلب المشقوق الذي أثر على قدميه، إضافة إلى تقرحات متكررة والتهابات عظمية حتى فقد القدرة على المشي منذ 14 شهرًا، وأجريت له عملية جراحية معقدة لتصحيح انحراف القدمين بقص وتعديل العظام والأوتار وتركيب الجبس، ثم استعاد الطفل قدرته على المشي بعد أسابيع من إجراء العملية الجراحية وحالته مستقرة، ويخضع للعلاج الطبيعي الذي هو ضمن برتوكولات العلاج في مثل هذه الحالات.
يُذكر أنه في شهر نوفمبر استقبل طوارئ مستشفى الولادة والأطفال 9856 حالة، فيما قدمت خدمات العيادات الخارجية لـ 7007 مراجعين وأجريت 383 عملية جراحية، وتم تنويم 1494 مريضًا.