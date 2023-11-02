شعارها "قضية العرب الأولى".. وقائع تاريخية تروي فصولاً ناصعة لدعم المملكة لفلسطين

ووقف الملك عبدالعزيز مع الشعب الفلسطيني في ثورته في ذلك العام ضد الاحتلال رغم الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد السعودية آنذاك وتؤثر فيها تأثيراً شديداً، فلقد بعث الملك عبدالعزيز تبرعاً عاجلاً للفلسطينيين بلغ 500 جنيه سُلّمت لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين محمد أمين الحسيني مع رسالة عاجلة من الملك عبدالعزيز في 16 جمادى الآخرة 1348هـ الموافق 18 نوفمبر 1929م جاء فيها: "قد غمنا هذا وأحزننا جداً، ولم نكتم ما كان لتلك الحوادث من الأثر المؤلم في أنفسنا منذ بلغتنا وأظهرنا ذلك في وقته ومحله".