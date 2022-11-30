"شؤون الحرمين" تناقش أعمال حاضنة طاقة الابتكار للاستفادة منها داخل المسجد الحرام

ويأتي الاجتماع بهدف حصر النقاط التي تشكل تحديات، ومحاولة طرح أفضل الحلول الابتكارية لها، من خلال عقد حلقات عمل بين المسؤولين، تفعيلًا لدور الابتكار والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ من خلال الطرق التي سيتم من خلالها آلية التعاون مع الرئاسة لتقديم أفضل الحلول الابتكارية.