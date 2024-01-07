نائب أمير مكة يفتتح غدًا مؤتمر خدمات الحج والعمرة 2024

ويسهم المؤتمر في توفير فرص تنافسية عديدة لقطاع الأعمال، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال التشجيع على الريادة والابتكار، وإبراز الحاجة الماسة لتحفيز التعاون بين القطاعات والأنشطة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن؛ لإيجاد حلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع، في ظل التحوّل التقني الذي تعيشه المملكة، والتوجهات العالمية لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت مطلبًا ملحًا.