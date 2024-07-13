مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تستقبل أطباء الدفعة الأولى العائدين من برنامجها للابتعاث الخارجي

استقبلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عدداً من أطباء الدفعة الأولى الملتحقين ببرنامجها للابتعاث الخارجي، والعائدين إلى أرض الوطن، بعدما أنهوا دراستهم في عدة جامعات غربية وأمريكية بارزة، ونالوا زمالاتها بتفوق.
وقدم الأستاذ فيصل النصار، الرئيس التنفيذي للمجموعة التهنئة للأطباء العائدين، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه المجموعة المتميزة من الكوادر الطبية، الذين عادوا متوجين بشهادات الزمالة، ومزودين بالمهارات العملية والنظرية التي تعينهم على تقديم أداء أفضل في مسيرتهم المهنية.
وقال أ. النصار إن برنامج أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب للابتعاث الخارجي، يعد الأضخم من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، ويأتي في إطار استراتيجيات المجموعة لتطوير وتجويد خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، ورفع قدرات الكوادر الطبية، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، إذ إنه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في محور تنمية وتطوير قُدرات ومهارات الكوادر السعودية.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، أن البرنامج سيواصل دعم الكفاءات الوطنية الشابة، وابتعاث المزيد من الأطباء للدراسة في أكبر الجامعات العالمية، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته الدفعة الأولى، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل على توقيع اتفاقيات التعاون مع المزيد من الجامعات والمستشفيات التعليمية العالمية، وتعتزم إضافة تخصصات جديدة للبرنامج، مع زيادة عدد الأطباء المستفيدين منه، وصولاً إلى الهدف الرئيسي المتمثل في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في المملكة.
من جانبهم قدم المبتعثون شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لإتاحتها فرصة الدراسة في أفضل الجامعات العالمية، والاطلاع على الأبحاث والتجارب وأحدث الممارسات، إضافة إلى الاحتكاك مع مجتمعات مختلفة، وعكس الصورة الحقيقة المشرقة عن المملكة وإنسانها.
وقالت المبتعثة د. ربى هاشم جمل الليل إنها حصلت على شهادة الزمالة في جراحة عظام الأطفال، من جامعة ماكماستر بكندا. وأضافت: "صراحة لا أملك إلا أن أشكر الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة هذه المجموعة المعطاءة على الدعم والإهتمام والمتابعة، وهذا يجعلني أنصح الزملاء الراغبين في الابتعاث الخارجي التقديم لبرنامج الدكتور سليمان الحبيب".
وقال د. نايف الشمري إنه بفضل الله حصل على الزمالة الكندية في جراحة المفاصل، من جامعة تورنتو بكندا، وأعرب عن شكره وتقديره لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، على تمكينه من الالتحاق بهذه الجامعة العريقة، ومتابعتها ودعمها إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة، كما أشكر عائلتي على دعمها المتواصل، وأدعو الله أن يعيننا على خدمة وطننا ومجتمعنا، بما تلقيناه من علم وخبرات.