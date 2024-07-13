مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تستقبل أطباء الدفعة الأولى العائدين من برنامجها للابتعاث الخارجي

من جهته أكد الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، أن البرنامج سيواصل دعم الكفاءات الوطنية الشابة، وابتعاث المزيد من الأطباء للدراسة في أكبر الجامعات العالمية، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته الدفعة الأولى، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل على توقيع اتفاقيات التعاون مع المزيد من الجامعات والمستشفيات التعليمية العالمية، وتعتزم إضافة تخصصات جديدة للبرنامج، مع زيادة عدد الأطباء المستفيدين منه، وصولاً إلى الهدف الرئيسي المتمثل في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في المملكة.