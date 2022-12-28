"طبية الملك عبدالله" تحصل على براءة اختراع غطاء مرن لأسرة المرضى

من جهته، أبان المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله بن سعيد الزهراني أن حصول المدينة الطبية على براءة الاختراع ما هو إلا بداية لمزيد من الاختراعات والنجاحات؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من إمكانيات وكفاءات ذات احترافية عالية ودعم كبير للابتكار في مجال الرعاية الصحية الذي من شأنه تجويد عمليات التحسين التكييفية كما يخلق قيمة اجتماعية ويحسن نوعية الحياة للجميع.