"طبية الملك عبدالله" تحصل على براءة اختراع غطاء مرن لأسرة المرضى

حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، لأول مرة على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن فكرة غطاء مرن لأسرة المرضى؛ للحفاظ على الخصوصية خلال تنقلهم داخل أروقة المستشفى المختلفة، والتي تُعد أول براءة تحصل عليها المدينة الطبية.
وأوضح المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار، أن فكرة الاختراع عبارة عن غطاء مرن خفيف الوزن قابل للنفخ مع سهولة التخزين، ويأتي بثلاث نماذج مختلفة؛ بهدف توفير الخصوصية اللازمة للمرضى المنومين أثناء تنقلهم من قسم إلى آخر من خلال تغطية السرير بشكل جزئي أو كلي.
وأضاف أن تصميم الغطاء عبارة عن لوح علوي مستطيل الشكل يمتد بشكل عرضي فوق السرير، ويُحمَل على زوج من الجدران العمودية المتقابلة؛ بحيث يتم تثبيتها على السرير بأحزمة رابطة، وتكون الأغطية العلوية شبه شفافة لإدخال الضوء؛ بينما الجدران الجانبية تكون معتمة ويمكن تزويدها بنوافذ قابلة للفتح عند الحاجة، وتدعيم الأغطية بأعمدة قابلة للنفخ تُصنع من النايلون متصلة ببعضها؛ لتُكسبه الشكل المشابه للجسر.
من جهته، أبان المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله بن سعيد الزهراني أن حصول المدينة الطبية على براءة الاختراع ما هو إلا بداية لمزيد من الاختراعات والنجاحات؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من إمكانيات وكفاءات ذات احترافية عالية ودعم كبير للابتكار في مجال الرعاية الصحية الذي من شأنه تجويد عمليات التحسين التكييفية كما يخلق قيمة اجتماعية ويحسن نوعية الحياة للجميع.