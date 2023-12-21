Cooper Fitch: توقعات بزيادة الرواتب في السعودية عام 2024

توقعت شركة التوظيف العالمية "Cooper Fitch"، زيادة في الرواتب في المملكة العربية السعودية في القطاع الخاص، تصل إلى 6% في عام 2024، وتم تحديد هذه الزيادة استنادًا إلى تحليل عدة أرقام واتجاهات في سوق التوظيف العالمي.
وكشفت الدراسة أن حوالى 79% من المؤسسات التي شَمِلَها الاستطلاع تعتزم منح مكافآت سنوية، وتنوي غالبيتها دفع راتب شهر واحد.
ومن المتوقع أن تستفيد المجالات مثل الاستشارات والخدمات المالية وإدارة الاستثمار والعقارات والاتصالات، من رواتب أساسية تصل إلى ستة أشهر، وفي المقابل، تعتبر شركات البناء واحدة من أقل الشركات التي لا تعتزم دفع مكافآت.
ووفقًا للتقرير، فقد أظهرت المملكة مرونة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأثّرت محفظة المشاريع العملاقة في السعودية على تطوير صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية بشكل إيجابي على التوظيف والمكافآت خلال العام الماضي.