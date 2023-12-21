Cooper Fitch: توقعات بزيادة الرواتب في السعودية عام 2024

توقعت شركة التوظيف العالمية "Cooper Fitch"، زيادة في الرواتب في المملكة العربية السعودية في القطاع الخاص، تصل إلى 6% في عام 2024، وتم تحديد هذه الزيادة استنادًا إلى تحليل عدة أرقام واتجاهات في سوق التوظيف العالمي.