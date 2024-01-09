طقس الثلاثاء.. سماء غائمة على هذه المناطق وضباب في الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.