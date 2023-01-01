في عملية جراحية معقدة... نجاح استئصال كامل للرحم بالمنظار الأحادي لمريضة خمسينية

وأكد الفريق بقيادة استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور مقرن البعيجي أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في منطقة البطن وبعد إجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية تقرر وجوب إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة المريضة, وذلك من خلال عمل فتحة أحادية في منطقة السرة بأقل من 1,5سم واستئصال كامل الرحم مع الأنابيب.