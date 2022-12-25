أفكار من "دهانات الجزيرة" لتصميم ملحق خارجي مميز

إذا كانت لديك مساحة خارجية مناسبة في فناء منزلك، سواء أكانت في الفناء الأمامي أو الخلفي، فقد تحتار بالطريقة الأمثل لاستغلال هذه المساحة، وكما جرت العادة في معظم المنازل، يُفضل أصحاب المنزل إضافة ملحق خارجي ليصبح مجلساً مبسطاً للاجتماعات اليومية.
سنستعرض فيما يلي بعض الأفكار التي تقدّمها "دهانات الجزيرة" لتصميم ملحق خارجي يخدم أصحاب المنزل.
يروق لمعظم العائلات بأن يكون تصميم الملحق الخارجي متماشياً مع الطراز التراثي، لما يبعثه من حنين إلى الماضي، وإضافة لعنصر الأصالة داخل البيوت الحديثة، وفي حال رغب صاحب المنزل باتباع تصميم تراثي للملحق الخارجي، فسنلحظ بأن جماله يكمن في اختلافه عن التصميم الخارجي للمنزل، والذي يكون غالباً أكثر حداثة.
وعند ذكر تصميم ملحق خارجي على النمط التراثي، يتبادر إلى الذهن بيوت الشعر التقليدية، لكن لا تنصح "دهانات الجزيرة" بها لأسباب تتعلق بالسلامة، لسهولة اشتعال الحرائق فيها وانتشارها لبقية أرجاء المنزل، فإذا كنت ترغب في الطراز التراثي فلا يزال لديك العديد من البدائل لتطبيقه.
يمكنك استخدام منتج مثل مشاشكو على الجدران الداخلية والخارجية للملحق، لتحصل على ذلك الجزء من الماضي العريق في فناء منزلك، مع ألوان مثل البني والبيج، لحضورها البارز في التصاميم التراثية.
ربما كنت من الأشخاص كثيري العمل المكتبي، أو تعمل من المنزل ولديك مشاريع عديدة، وترغب في مساحة خاصة بك، منعزلة ومجهزة بشكل كامل لتعمل فيها براحة، وبعيداً عن الإزعاج، وقد تكون فكرة الملحق الخارجي مناسبة لهذا الغرض، لأن هذا المكان سيكون مخصصاً للعمل، وعندها ينبغي أن تكون بيئة المكان محفّزة على العمل والإبداع والإنجاز، ولتطوير مكان يخدم هذا الغرض، عليك أن تضع عدّة أمور بعين الاعتبار من أهمها إضاءة المكان، فاحرص على وصول إضاءة الشمس بشكل ممتاز للمكان، مع العناية بالإضاءة الكهربائية لإضافة أكبر قدر ممكن من الضوء الباعث على التركيز والمحفز على الإنجاز.
عليك الاهتمام بجمالية المكان ليحفّزك بشكل مستمر، واختيار تصميم عملي بألوان لا يُمل منها، ولهذا تقترح "دهانات الجزيرة" التصميم الحديث، حيث تتميز التصاميم الحديثة بأنها عملية وبسيطة ومثالية لبيئات العمل، لقلة استخدام الزخارف والأشكال في تكوينها، وتوظيف الأثاث والديكور بشكل محدود لترك مساحة أكبر للحركة. أما بالنسبة لاختيار الألوان، فمن المستحسن الميل نحو الدرجات الفاتحة من أي لون مفضل لديك، وبإمكانك تصفّح مجموعة موضة الألوان 2022 لبعض الإلهام، وتنصحك أيضاً "دهانات الجزيرة" بإدخال عناصر طبيعية مثل النباتات لتعزيز الشعور بالراحة.
بطبيعة الحال قد لا يرغب الجميع بأماكن مغلقة في جميع أرجاء المنزل، ويُفضل الخروج إلى حديقة أو فناء المنزل ليكون ملجأً لاستنشاق الهواء والتمتع بالأجواء الخارجية، لذلك تعتمد الكثير من التصاميم الحديثة للحدائق على تنسيق جلسة خارجية مفتوحة في الهواء الطلق، للاستمتاع بما تمنحه الطبيعة لنا من تجديد للحالة النفسية وتعديل الحالة المزاجية.
في حال كان الملحق الخارجي مخصصاً للاجتماعات العائلية، حينها ينبغي مراعاة حاجات العائلة، فمن المناسب وجود مجلس بمساحة كبيرة، وركن للشواء، وتخصيص مكان لطاولة طعام عائلية، تُخلد اللحظات السعيدة وتصنع ذكريات لا تُنسى.
وبالنسبة للديكور والألوان فتوصي "دهانات الجزيرة" بتنسيق المكان بحسب موقعه، مثلاً في حال كان بالقرب من المسبح، فمن المعتبر وجود مقاعد للاسترخاء، لتستمتع بجلوسك أمامه، واحرص على استخدام خامات ومواد مقاومة للماء والرطوبة، واعتمد على الدرجات المحايدة في ألوان الديكورات، مثل منتج الجزيرة صلد، فهو مثالي للمساحات القريبة من المسابح بألوانه المحايدة ولمقاومته للماء والرطوبة، كما يمكنك اعتماد ديكورات وبناء السقف من الخشب في حال كان الملحق الخارجي وسط الحديقة، حتى يتّسق مع المكان.
إن من أهم ما يجب مراعاته عند تصميم الملحق الخارجي هو وجود الملاحق الإضافية، مثل دورات المياه، والمطبخ الصغير لضمان خصوصية أصحاب المنزل.
تصفّح هذه المقالة عن البيوت التراثية لتتعرّف على تصاميم إضافية للمحلق الخارجي بطابع تراثي.