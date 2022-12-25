أفكار من "دهانات الجزيرة" لتصميم ملحق خارجي مميز

ربما كنت من الأشخاص كثيري العمل المكتبي، أو تعمل من المنزل ولديك مشاريع عديدة، وترغب في مساحة خاصة بك، منعزلة ومجهزة بشكل كامل لتعمل فيها براحة، وبعيداً عن الإزعاج، وقد تكون فكرة الملحق الخارجي مناسبة لهذا الغرض، لأن هذا المكان سيكون مخصصاً للعمل، وعندها ينبغي أن تكون بيئة المكان محفّزة على العمل والإبداع والإنجاز، ولتطوير مكان يخدم هذا الغرض، عليك أن تضع عدّة أمور بعين الاعتبار من أهمها إضاءة المكان، فاحرص على وصول إضاءة الشمس بشكل ممتاز للمكان، مع العناية بالإضاءة الكهربائية لإضافة أكبر قدر ممكن من الضوء الباعث على التركيز والمحفز على الإنجاز.