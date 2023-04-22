للثقة في قدرات المملكة اللوجستية.. دول تطلب من الرياض إجلاء رعاياها من السودان

وقد تجلى ذلك المبدأ السعودي على أرض الواقع، في حالات عدة، كان آخرها أزمة جائحة كورونا، التي انتشرت في دول العالم، وتطلب من المملكة حماية المواطنين في دول العالم، وإعادتهم إلى البلاد، كما تجسد مرة أخرى في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أخيراً، وسارعت المملكة في نقل رعاياها إلى المملكة لحمايتهم.