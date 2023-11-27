مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً متشعباً بطول 20 سم لستينية في منطقة الحوض

موضحةً أن العملية استغرقت ساعة ونصف، وتم فيها عمل فتح بطني تجميلي وصولاً لموقع الورم، حيث وجد اثار التهابات شديدة وسوائل بطنية تحيط بالكيس الورمي، إذ تم تحريره واستئصاله بالكامل، مع إجراء معالجة لمنطقة الغرغرينا، وبعد العملية نُقلت المريضة إلى جناح التنويم تحت العناية الحثيثة لمدة يومين، وقد تحسنت لديها المؤشرات الحيوية بعد العملية مباشرة ولله الحمد، وخرجت من المستشفي في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة بعد أن انتهت كافة الآلام والأعراض السابقة لديها، وعاد مظهر البطن إلى شكله الطبيعي.