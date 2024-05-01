بالمرصاد.. "المكافحة" تطيح بمروّج حشيش بعسير وآخر روّج "شبو" بالشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (1.7) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(21.230) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتتواصل جهود "المكافحة"، حيث قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الفلبينية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين (الشبو).
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.