الطائف.. تدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

وأوضح مدير إدارة مكافحة الأمراض المُعدية بصحة الطائف سامي أبوركبة، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.