الطائف.. تدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشَّن مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزايدي، اليوم الإثنين، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تنظّمها إدارة مكافحة الأمراض المُعدية بالصحة العامة.
وتستهدف الحملة جميع شرائح المجتمع، وتركز على 5 فئات وهم كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والأطفال أقل من 6 سنوات، وكذلك الحوامل والممارس الصحي؛ بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الأمراض المُعدية بصحة الطائف سامي أبوركبة، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
وأشار إلى تأكيدات الوزارة بمأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد -بإذن الله- من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.