وزير الخارجية: المملكة تعمل على المضي قدمًا في دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية

ونوه سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على مبادرتي المملكة (الشرق الأوسط الأخضر)، و (السعودية الخضراء)، ومشروع (الحزام الأخضر) بالعراق، مؤكداً أنها من مجالات التعاون المهمة التي تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين، وقال سموه: "يتعاون البلدان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وكذلك في مجموعة "أوبك بلس" من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية".