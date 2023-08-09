40 متدرباً في برنامج تأهيل المرشدين المهنيين يحصلون على الترخيص الدولي

ويسعى برنامج تأهيل المرشدين المهنيين، وهو الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ إلى تدريب وتأهيل 820 مرشحاً من الكفاءات في جميع القطاعات للعمل كمرشدين مهنيين، ويتضمن عدداً من البرامج التدريبة الدورية التي تستهدف منسوبي القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمهتمين في الإرشاد المهني، حيث يسعى البرنامج من خلالها إلى رفع الوعي بأهمية الإرشاد المهني وإكساب المنضمين المعلومات اللازمة.