المركز الوطني للأرصاد ينشر خارطة التوقعات الجوية من الأحد إلى الخميس

ومن ناحية الأمطار فقد توقّعت الأرصاد أن تشهد مناطق مكة المكرمة "الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، وميسان"، وعسير "أبها، خميس مشيط، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك، بيشة"، والباحة "الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد"، وجازان "جيزان، فرسان، بیش، صبيا، فيفا، الخوبة، العارضة، الدائر، الشقيق"؛ هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدّي إلى جريان السيول، وذلك من يوم الخميس القادم حتى يوم الأحد الذي يليه.