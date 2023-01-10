المركز الوطني للأرصاد ينشر خارطة التوقعات الجوية من الأحد إلى الخميس

قال المركز الوطني للأرصاد: إنه "من المتوقع أن تشهد أجواء بعض مناطق المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة، ابتداءً من فجر غدٍ الأربعاء حتى صباح الجمعة القادم، فيها الأبرد المناطق الشمالية، ويمتدّ ليشمل الوسطى والشرقية بحدة أقل".
ووفقًا للبيان: "فقد تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة انخفاضًا في درجة الحرارة، وتكوّنًا للصقيع، تصل معها درجة الحرارة الصغرى بين 1-5 درجات، ثم يمتدّ الانخفاض إلى مناطق القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، وتصل فيه الدرجات الصغرى بين 4-7 درجات".
ومن ناحية الأمطار فقد توقّعت الأرصاد أن تشهد مناطق مكة المكرمة "الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، وميسان"، وعسير "أبها، خميس مشيط، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك، بيشة"، والباحة "الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد"، وجازان "جيزان، فرسان، بیش، صبيا، فيفا، الخوبة، العارضة، الدائر، الشقيق"؛ هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدّي إلى جريان السيول، وذلك من يوم الخميس القادم حتى يوم الأحد الذي يليه.
كما توقّعت أن تشهد مناطق في مكة المكرمة والرياض والشرقية، هطول أمطار رعدية متوسّطة في مجملها يومي الخميس والجمعة، وتزداد شدّتها يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان للسيول.
وتشمل هذه التوقعات محافظات مكة تشمل "العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، الخرمة، الموية، رنية، تربة"، والرياض "الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر"، والشرقية "الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف، الجبيل، راس تنورة، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا".
كما أشارات التوقعات من يوم الجمعة إلى الأحد أيضًا، إلى أن تشهد مناطق القصيم "بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة"، وحائل "حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان، ومعظم محافظات المنطقة"، والحدود الشمالية "رفحاء، عرعر، وطريف"، والجوف "سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل"، وتبوك "تبوك، تيماء، حقل، أملج، ضباء، الوجه"، والمدينة المنورة "المهد، وادي الفرع، الحناكية"؛ هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.
وبيّنت أن هذه الحالة قد يصاحبها ظواهر؛ منها تساقط برد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، مع أتربة مثارة، وتدنّي مستوى الرؤية الأفقية، كذلك ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.