رمزيةٌ في تقديمها ومرتبطة بالمشاعر الإنسانية.. انتعاش مبيعات الورود في العيد

وأكد عدد من أصحاب محلات بيع الورد بالمنطقة، تزايُد الإقبال على اقتناء الورود بشكل يومي، مع وفرة في المعروض ومناسبة الأسعار للجميع، وأن الورد الجوري بجميع ألوانه وبعض الأنواع الأخرى من الورد وجدت رواجًا كبيرًا، لما تمتاز به من جمال ورائحة تدوم لمدة طويلة.