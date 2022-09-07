"المملكة" تستضيف "ملتقى الصحة العالمي".. أكتوبر المقبل

وسيتضمن الحدث هذا العام منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة.