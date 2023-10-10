4 منازل قمرية.. "المسند": وقت دخول الوسم يختلف من حساب فلكي إلى آخر

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن وقت دخول موسم الوسم يختلف من حساب فلكي إلى آخر.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، طبيعة هذه الاختلافات، وقال: "ففي حين يجعل تقويم أم القرى دخول الوسم في 16 أكتوبر، تجعله حسابات أخرى في 10 أكتوبر، كما عند ابن بسام الفلكي، رحمه الله".
وأبان أن "الوسم ينتهي في 6 ديسمبر، فيكون عدد أيامه 52 يوماً؛ حيث الوسم ليس بمنزلة أو نجم في السماء، وإنما هو مصطلح يضم 4 منازل قمرية هي: "العواء، والسماك، والغفر، والزبانا".