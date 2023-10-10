4 منازل قمرية.. "المسند": وقت دخول الوسم يختلف من حساب فلكي إلى آخر

وأبان أن "الوسم ينتهي في 6 ديسمبر، فيكون عدد أيامه 52 يوماً؛ حيث الوسم ليس بمنزلة أو نجم في السماء، وإنما هو مصطلح يضم 4 منازل قمرية هي: "العواء، والسماك، والغفر، والزبانا".