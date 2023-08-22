شاهد.. كلية الملك خالد العسكرية تحتفل بتخريج أولى دوراتها للعنصر النسائي

احتفلت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني بتخريج أولى دوراتها التخصصية للعنصر النسائي، وذلك بحضور قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود الزيد، وعدد من القيادات العسكرية بالكلية.
وحصلت المتدربات على البرامج العسكرية والمهارات اللازمة، من خلال الإمكانات المتطورة في الكلية، كما قُدِّمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية، واحترافية فائقة، وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب.
وتعد هذه الدفعة إحدى مراحل تمكين العنصر النسائي في الحرس الوطني، من خلال دورها في القطاعات العسكرية بشكل خاص، وخدمة الوطن والمجتمع بشكل عام.