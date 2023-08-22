شاهد.. كلية الملك خالد العسكرية تحتفل بتخريج أولى دوراتها للعنصر النسائي

وحصلت المتدربات على البرامج العسكرية والمهارات اللازمة، من خلال الإمكانات المتطورة في الكلية، كما قُدِّمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية، واحترافية فائقة، وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب.